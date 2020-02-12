亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）上月17日公布2020年Best of the Best Awards大獎得獎名單。中國信託投信為推廣投資人對於ETF產品的認識，2019年共舉辦近80場免費的ETF投資分享會，帶動受益人顯著成長，獲頒最佳投資人教育大獎（Best Investor Education）。

中信投信指出，隨著全球ETF規模持續成長，台灣也吹起ETF的投資風潮。自2018年第四季加入ETF市場以來，目前旗下共有13檔ETF。為讓更多民眾更加了解產品，並配合主管機關政策，2019年在全台各縣市舉辦76場ETF投資分享會，吸引超過13,000人報名，參加人數逾8,000人次。

努力的成果，推升資產管理規模在2019年大幅度成長。根據投信投顧公會統計，中信投信2019年的基金規模為新台幣2,305億元，整體排名第六，與2018年同期相比，成長幅度高達461.78％。另就受益人數來看，也在一年內突破10,000人，在有發行ETF的投信公司中，成長幅度排名第一。

中信投信表示，舉辦ETF投資分享會，不僅讓投資人對於旗下ETF產品更加了解，也獲得亞洲資產管理雜誌2020年Best of the Best Awards中的最佳投資人教育大獎。

目前旗下共有二檔陸股ETF：中信中國50（00752）與中信中國50正2（00753L）；以及11檔債券ETF，其中包含三檔台灣首發的ETF商品：中信美國市政債（00847B）、中信新興亞洲債（00848B）與中信EM主權債（00849B），以及首二檔月配型的債券ETF：中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）。債券ETF不但可作為投資配置的核心產品，配息來源不來自本金的特色，也成為退休族必備的資產之一。

根據投信投顧公會統計至2019年12月31日，中信高評級公司債規模來到新台幣651.56億元，是整體ETF中的第三大，債券ETF第二大的商品。而中信中國50則是2019年唯二受益人正成長的陸股ETF，規模為新台幣13.37億元，儘管春節過後，陸股受新冠肺炎疫情影響而重挫，但中信中國50仍獲投資人青睞，成為近一個月內唯一受益人數正成長的陸股原型ETF。

(工商 )