亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management,AAM)上月17日公布2020年Best of the Best Awards大獎得獎名單。中國信託投信為推廣投資人對於ETF產品的認識,2019年共舉辦近80場免費的ETF投資分享會,帶動受益人顯著成長,獲頒最佳投資人教育大獎(Best Investor Education)。

中信投信指出,隨著全球ETF規模持續成長,台灣也吹起ETF的投資風潮。自2018年第四季加入ETF市場以來,目前旗下共有13檔ETF。為讓更多民眾更加了解產品,並配合主管機關政策,2019年在全台各縣市舉辦76場ETF投資分享會,吸引超過13,000人報名,參加人數逾8,000人次。

努力的成果,推升資產管理規模在2019年大幅度成長。根據投信投顧公會統計,中信投信2019年的基金規模為新台幣2,305億元,整體排名第六,與2018年同期相比,成長幅度高達461.78%。另就受益人數來看,也在一年內突破10,000人,在有發行ETF的投信公司中,成長幅度排名第一。

中信投信表示,舉辦ETF投資分享會,不僅讓投資人對於旗下ETF產品更加了解,也獲得亞洲資產管理雜誌2020年Best of the Best Awards中的最佳投資人教育大獎。

目前旗下共有二檔陸股ETF:中信中國50(00752)與中信中國50正2(00753L);以及11檔債券ETF,其中包含三檔台灣首發的ETF商品:中信美國市政債(00847B)、中信新興亞洲債(00848B)與中信EM主權債(00849B),以及首二檔月配型的債券ETF:中信高評級公司債(00772B)及中信優先金融債(00773B)。債券ETF不但可作為投資配置的核心產品,配息來源不來自本金的特色,也成為退休族必備的資產之一。

根據投信投顧公會統計至2019年12月31日,中信高評級公司債規模來到新台幣651.56億元,是整體ETF中的第三大,債券ETF第二大的商品。而中信中國50則是2019年唯二受益人正成長的陸股ETF,規模為新台幣13.37億元,儘管春節過後,陸股受新冠肺炎疫情影響而重挫,但中信中國50仍獲投資人青睞,成為近一個月內唯一受益人數正成長的陸股原型ETF。

(工商 )