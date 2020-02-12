2020年一開年，美中達成第一階段協議，順利簽署實質文本，且雙方均表認同。儘管美國總統川普表示，原先已課徵的關稅不會取消或降低，此議題將留至第二階段協議簽署後，才有協調的空間，但市場仍樂觀看待貿易戰暫時落幕。

2月11日聯準會（Fed）主席鮑爾至國會進行聽證，表示美國經濟數據穩定，且通膨表現尚稱緩和，暫無衰退疑慮，惟對於新冠肺炎的影響，聯準會將持續關注。統一期貨認為，整體言論中性偏鴿，美元指數略微下滑，但考量美國基本面較全球亮眼，回檔幅度應有限，後續仍有上漲空間。

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