美國基本面佳 美元下檔有撐 19:012020/02/12 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020年一開年，美中達成第一階段協議，順利簽署實質文本，且雙方均表認同。儘管美國總統川普表示，原先已課徵的關稅不會取消或降低，此議題將留至第二階段協議簽署後，才有協調的空間，但市場仍樂觀看待貿易戰暫時落幕。 2月11日聯準會（Fed）主席鮑爾至國會進行聽證，表示美國經濟數據穩定，且通膨表現尚稱緩和，暫無衰退疑慮，惟對於新冠肺炎的影響，聯準會將持續關注。統一期貨認為，整體言論中性偏鴿，美元指數略微下滑，但考量美國基本面較全球亮眼，回檔幅度應有限，後續仍有上漲空間。 (工商 ) #美國 #簽署 #空間 #聯準會 #基本面 也許您會感興趣 推薦閱讀 嚇！半導體股遭血洗 台積電ADR慘了 09:492020/02/08 財經 美經濟下行風險消退 聯準會警告：別忽視疫情 18:062020/02/08 財經 聯準會：新型肺炎恐對美國經濟展望形成風險 21:522020/02/08 財經 抗華為5G 白宮反對控股諾基亞、愛立信 04:092020/02/09 全球財經 美國聯準會政策寬鬆 新興債歡呼 21:512020/02/10 財經 陸企美國工廠 紀錄片喜奪小金人 04:102020/02/11 焦點新聞 《傳產》新冠肺炎干擾，李同榮：H1房市價量萎縮，H2回歸基本面 10:342020/02/11 財經 分析師估：美首季GDP成長率大減１個百分點 04:102020/02/12 財經要聞 元大台灣高股息優質龍頭基金 3月募集 04:102020/02/12 投資理財 《國際經濟》上季GDP成長創10年新低，馬來西亞央行：降息空間充裕 15:062020/02/12 財經 財經熱門新聞 救命藥來了！陸廠神速仿製瑞德西韋 目前量產中 - 財經 百貨業裁員第1槍！網預言3月下場… - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 陸企債務違約飆5千億！ 政府不救了…關鍵數字恐不保 - 財經 台積電還能再創新高？謝金河分析這點... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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