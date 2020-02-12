受到今年農曆年提早至1月下旬影響，群光（2385）1月營收為62.29億元，比去年同期減少12.6％，毅嘉（2402）1月營收為3.92億元，也比去年同期大減27％。

法人表示，去年群光本業受惠於非PC產品組合佳，而重要轉投資子公司群電也展現成長爆發性，業內與業外皆美，今年智慧家庭與AIOT將是群光的兩大主要成長引擎，而中美貿易戰讓群光不僅在泰國租地擴增產能，也讓群光加速投入泰國廠建廠進度，泰國廠產能已經在去年第四季順利開出，對營收的貢獻渡江逐季提高，挹注今年成長性，泰國廠可望讓群光在COVID19疫情風暴下安然度過，至於吳江廠已經全面復工，非疫區的外地員工經過兩週隔離期過後可望返回廠內工作，至於返工狀況還待觀察。

法人進一步指出，群光過去5年股利配發率都有7成以上，平均殖利率超過5％，以群光的配息政策一向穩定、去年前三季每股獲利已達6.65元來說，全年每股獲利可望創歷史新高，不僅配息可望水漲船高，殖利率也能大幅超越過去5年平均值。

毅嘉1月營收僅有3.92億元，毅嘉表示，2月疑收將視COVID19肺炎疫情與大陸廠復工狀況而定，目前毅嘉正積極與客戶協調出貨時間，以降低疫情對營運的衝擊。

法人表示，位於廣東省的中山廠至今還沒有拿到當地政府的復工許可，中山廠主要生產機構件，由於部分機構件產品的產能在蘇州廠、馬來西亞廠也能支應，毅嘉正在與客戶溝通是否需要移地生產，還是靜待當地政府的復工許可。

而在已經拿到復工許可的蘇州廠方面，法人則指出，目前員工返工率約在6成左右，中山廠雖然尚未開工，不過先前已經針對員工做過調查，毅嘉大陸廠的整體返工率約為5成。

(工商 )