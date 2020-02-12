針對媒體報導北市內湖新明路附近，中油洩漏6萬公升汽油，中油表示，2月8日接獲通知指新明路77號附近有油氣味，立即前往附近下水道取樣，經油水化驗結果為「可能含有汽油成分」，9、10兩日開挖附近3處管線並未發現洩漏點。

中油澄清，所抽取6萬公升的水樣僅含些微油花，含油量極低，並非大量漏油，請社會大眾無須恐慌。另因漏油量極少，顯示洩漏點很小，將持續追查洩漏源。

中油指出，2月8日接獲通報指新明路77號附近有油氣味，經查油管雖位於成功路與南京東路六段附近，距離新明路尚有數百公尺，但桃園煉油廠仍立即派員前往該處附近地下道取樣，油水化驗的結果為「可能含有汽油成分」。此外，當天成功路一帶的汽油管線，並沒有輸送汽油，相關管線壓力也正常，但為求安全起見，已立即將該管線釋壓。

為找出可能洩漏點，9、10兩日再開挖3處管線均未發現洩漏點，中油從8日起連續3天從下水道取樣，一共抽取6萬公升水樣，當中只含有些微油花，顯示當中所含的汽油量極低。11日再檢測發現一處管線位置油氣濃度較高，已於晚上10時開挖，若有洩漏點將盡速修護。

中油強調，接獲通報後，採取最高標準通報有關執法單位，且在第一時間緊急處理。目前是否有洩漏仍待釐清，將會以最高標準做好一切因應及保護。

(工商 )