謝震廷與大3歲的歌手女友張瑀穩定交往4年多，感情甜蜜。張瑀將14日推出新創作單曲〈瓦力 Lone-E〉，靈感正是來自皮克斯製作動畫電影《瓦力》，她吟唱出戀人相愛卻又感到孤寂，希望可以透過該曲傳達給大家，「音樂成為彼此的橋樑，它陪伴著你。而等到彼此靠近時，我會感謝有你陪伴著。」

張瑀自國小1年級開始學習古典鋼琴，從小就開始接觸音樂，在大專院校比賽中翻唱棉花糖樂團的歌曲，2014在網路上被聽見，引起關注，她與妹妹張璿北上組成「核桃 KurumiQ」樂團，並發行樂團首張創作EP《相信自己才是最重要的啊》，張瑀現仍努力繼續追尋音樂夢。

她先前在網路上發佈新歌Demo，有歌迷因分享這首歌而相識，並成為戀人，粉絲也選定〈瓦力 Lone-E〉作為校際活動上的表演曲目，不過他們卻在演出前夕分手了，粉絲也因失戀，心情大受影響，當下傳訊息給張瑀訴說難過情緒，張瑀安慰：「不要擔心，現在只需要好好的享受舞台，別害怕孤單，我寫下這首歌，就想像我在身旁相伴唱著，我們一起完成這場演出。」讓粉絲十分感動，順利完成演出。

(中時 )