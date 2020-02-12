閻奕格時隔3年，將推出新EP《少了一件牛仔褲》，她在新視覺特別剪掉留了19年的長髮，也是自出道以來最短的造型，並搭配新作主題把牛仔丹寧做為主要造型元素，有個性地小露性感。她的新歌〈愛上現在的我〉邀來高爾宣合唱，並由陶山製作、徐若瑄跨刀寫詞。

閻奕格笑說：「他們都是我非常崇拜的音樂人，能跟他們合作算是完成了我30歲To-Do List的第一條夢想清單。」徐若瑄則表示已欣賞閻奕格和高爾宣很久，「格格的聲音很有力量、OSN的聲音很性感，很愛這樣的衝突感。聽到充滿自信的格格唱出我的創作，讓我覺得自信真的會讓女人更有魅力！」

閻奕格、高爾宣首度合作，閻奕格透露在高爾宣出道前，有聽過他的創作音樂：「當時就非常欣賞OSN，後來看到他的現場演出覺得非常有魅力。」高爾宣靦腆表示小時候看《超級星光大道》就對閻奕格印象深刻，也很喜歡她，「沒想到長大了會有機會一起玩音樂。」

此外，近來新冠肺炎肆虐，許多歌手商演、演唱會都被延期、取消，閻奕格所屬華研國際表示，「目前沒有排定的工作受到影響，只有一些洽談中的活動有延期。」

閻奕格將推出新EP《少了一件牛仔褲》。（華研國際提供）

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