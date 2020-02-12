西門町身為台北人的娛樂基地，治安的維護也相對重要，北市議員應曉薇表示，從去年武昌、漢中派出所兩所整併後，轄區狀況連連，去年年底不只在三個月內發生三起竊案，甚至還有買賣糾紛導致「蛋洗」商家，警方除應加速破案，台北市警局也應徹底檢討。

據了解，西門町某知名燒肉店接連遭竊，10日晚間，一名女子與朋友相約靠室外位置用餐，卻沒留心身旁的包包被一名機車騎士順手牽羊，三個月內就有三起竊盜案，店家也相當頭痛；而另外一個精品店，也因為發生買賣糾紛而慘遭蛋洗，報案後第二天，狀況依然沒有改善。

應曉薇強調，西門町的年輕人眾多，治安與警力必須維持最好狀態，她也提醒在兩所派出所合併後，若有出現警力不足、分工不均的狀況，應盡速反應，希望員警「不要顧著趕攤販」；對此員警則回應，燒肉店的三起竊盜案，前兩起都已經偵破，至於女子包包遭竊一事，專案小組全力偵辦中，至於買賣退貨糾紛，已對丟雞蛋的男子分別依恐嚇、毀損等罪移送法辦。

員警強調，目前合併後，警力沒有減少，目前數量維持61名，全日可編排雙線巡邏，對治安方面不需要擔心。且根據刑案發生數統計，今年1月發生85件，亦較去年減少107件，顯然整併後警力充足，治安獲得改善。

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(中時電子報)