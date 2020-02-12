菲律賓以「一個中國」原則宣布「禁止中港澳台人來菲律賓」，也禁止菲律賓國人赴中港澳台，我國曾3度凍結菲勞來台，對此，勞動部部長許銘春表示，「評估中」，過去曾有做過（凍結菲勞來台），仍希望對方釋出善意協調，如果無法的話，可能會採取一些措施。

菲律賓公告指出，「除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者， 凡是從中國大陸、香港、澳門、台灣出發的旅客，禁止入境菲律賓」、「除了菲律賓公民及持有菲國政府頒發之永久居留權者，14天內曾經前往中國大陸、香港、澳門、台灣，經第三地而前往菲律賓者，一律不能入境」及「菲律賓當地民眾也禁止來前往中國大陸、香港、澳門、台灣」。

據勞動部統計指出，截至108年12月底為止，我國移工共有71萬8058人，而菲律賓籍移工人數達15萬7487人，產業以製造業為主達12萬4974人、社福外勞也有3萬826人。

是否會採取凍結菲勞？許銘春表示，還不是一個規劃的方向，但坦言「評估中」，過去曾做過（凍結菲勞），希望對方能夠釋出善意協調；至於凍結菲勞會對產業造成衝擊？她說，目前仍在匯整中。

2000年時，菲律賓介入菲勞勞資爭議中，勞委當時凍結製造業與重大投資工程案引進菲國移工；2011年，因菲律賓將台籍詐欺嫌犯遣送中國，政府加長菲勞審查期限；2013年，因「廣大興28號漁船事件」，菲律賓公務船射殺我國籍漁民，台灣採取制裁措施，凍結菲國移工。

(中時 )