第一銀行長期關注綠色金融及環境保護，持續推動環境教育工作不遺餘力，坐落於一銀萬華分行3樓、4樓及頂樓的「第一銀行綠色金融教育館」獲行政院環境保護署「環境教育設施場所認證」，12日舉辦揭牌典禮，一銀董事長廖燦昌、一銀總經理鄭美玲、一銀副總經理蔡淑慧、行政院環境保護署環境保護訓練所所長蕭慧娟、臺北市政府環境保護局副局長盧世昌、臺北市萬華區福音里里長蔡岳樺出席揭牌。

廖燦昌於揭牌典禮時表示，透過一銀綠色金融教育館運作，更能將環保概念向下扎根，推動環境永續的交流與合作也將更多元。

「第一銀行綠色金融教育館」三樓為教室，四樓設綠色金融展示區，展現一銀各項環境永續措施，頂樓設置零碳排綠屋頂，結合太陽能發電、魚菜共生及雨水回收系統，使能資源供需接近自給自足循環及零碳排，實踐生產、生活及生態之三生概念，該館不但作為客戶及員工的參訪、休憩場域，也提供行內員工、周邊學校及鄰里社區孩童、政府機關及大學院校環境教育學習的場域。

一銀指出，「第一銀行綠色金融教育館」將綠色金融概念與銀行本業核心結合轉化成環境教育課程，為國內金融業首創，包含綠建築改善、綠色消費金融、綠色貸款及融資審查、鼓勵都市更新過程改建為綠建築等，在內部專業團隊的管理維護下，逐漸發展成具有教育意涵的課程，由取得環保署「環境教育人員」資格之員工擔任環境教育講師為學員授課。

一銀設計3套環境教育課程，提供親子家庭、國小五至六年級學童及成人學習環保新知，其中，「綠色營運」課程融入解謎任務的設計，讓親子家庭知道老舊建築有哪些綠建築發展的可能，透過觀察與繪畫方式學習；「綠色消費」課程，讓國小五至六年級學童了解消費商品的選擇，將直接影響日後維護費用，且間接導致對環境生態外加性的破壞，增加整體支出成本，使學員認同綠色消費；「綠色經濟」課程，實地帶學員走一趟銀行的融資審查流程，讓學員明白銀行藉由綠色融資審查，扮演為環境保護把關者的角色。

(工商 )