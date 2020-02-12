因有重大訊息待公布，昨日暫停交易的國際中橡(2104)董事會12日決議，由於子公司Synpac「龐貝氏」孤兒藥，與被授權人Genzyme，在歐洲地區專利權權利金有爭議，Genzyme若干作為顯示其已無履約的意願，因此，董事會決議，在編製108年度合併財務報告時，就已逾期的108年度歐洲地區權利金帳款13.9億元，全額預提減損。

國際中橡董事會也決議，由於歐洲地區權利金收入，影響中橡及Synpac現金流量甚鉅，綜合參考IFRS15的規範，重行檢視歐洲權利金帳款爭議，認為目前情況已與原事實基礎及情況發生重大改變，所以，決議，自109年起，財報不再繼續認列有爭議的歐洲權利金收入。

國際中橡指出，Genzyme雖然在2019年的8月，匯入當年第一季部分逾期的歐洲權利金帳款；但，已到期108年第2季及第3季暨第4季應收歐洲地區權利金帳款，共計約新台幣13.9億元，迄今未按合約支付。

針對歐洲地區專利權權利金的爭議，Genzyme在108年6月4日向美國仲裁協會提請仲裁，經過雙方溝通，但從近期Genzyme若干作為，顯示其已無履約的意願，中橡指出，董事會因此決議全額預提減損。

中橡指出，由於公司已在108年度前3季合併財務報表，已認列歐洲地區權利金收入預提減損7.5億元，因此，在第四季時，只需再提列6.4億元的減損。

市場指出，受到車市低迷影響，中橡2019年前3季稅後淨利為新台幣15.37億元，年減41.6%，獲利大幅衰退。在全額提列孤兒藥歐洲授權金減損後，中橡去年的獲利衰退有可能受到更大衝擊。

(工商 )