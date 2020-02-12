出身韓國選秀節目《PRODUCE 101》第2季的歌手張文福，傳出遭到前女友爆料劈腿還會跟對方要錢，甚至性癖好都端上檯面，指出約會時就手來腳來，甚至強迫她發生性關係，即使很累還要硬上她等。

據韓國媒體指出，韓國論壇上有人自稱是張文福的前女友，該女附上兩人合照證明，表示去年10月和朋友喝酒時認識張文福，第一次見面時對方就頻頻示好，甚至約會期間還要求和她發生關係，「有時候已經很累睡着了，他也要強行與我發生關係。」

之後還發現對方在交往期間還劈腿，更厚臉皮跟她要零用錢，「在張文福的手機裡面發現他經常跟其他女性的視訊，以及給前女友發的簡訊，卻還向我要錢，我作為普通人，寫這篇文章需要很多勇氣，因不想再出現像我這樣的受害者，所以才寫下這篇文章，沒有造假，只是寫出真相。」雖然女方事後已將這篇貼文刪除。張文福則透過社群回應，承認和對方交往過但已分手。

(中時電子報)