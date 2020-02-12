過完喜氣洋洋的農曆年節，緊接而來的正是火熱的西洋情人節！想必情侶們一定開始苦惱該吃什麼慶祝，對此，采采食茶全新設計出「紅粉情人節雙人套餐」，從沙拉到甜點一致大手筆加入女孩最愛的巨無霸草莓入菜，堪稱告白必勝的首選。

別擔心好看的料理無法吃飽！這次從前菜的「煎烤牛肉佐鳳梨優格野菜沙拉」就令人相當驚豔，以炙燒牛肉片襯底，吃得到小農蔬菜與新鮮草莓，並以優格、覆盆莓醬點綴，口感清爽又開胃，接著是暖胃的金箔濃湯，點綴上粉色愛心超夢幻。

煎烤牛肉佐鳳梨優格野菜沙拉口感清爽。（圖／楊婕安攝）

在前菜方面，巧妙將酸甜微辣的南洋叻沙醬搭配澎湖龍占魚肉，吃得到滿滿新鮮海味，更有選用宜蘭櫻桃鴨，以純油慢火燉煮八小時的「黑松露油封鴨腿菌菇燉飯」，讓鴨肉吃起來更軟嫩，經典還原法國傳統料理油封鴨腿。

「黑松露油封鴨腿菌菇燉飯」、「香煎奶油澎湖龍占魚佐微辣叻沙醬」。（圖／楊婕安攝）

不過最推薦的還是主菜「海大蝦與頂級肋眼牛排」，兩位主角分別以清香的檸檬馬告醬汁與酸甜的波特酒醬汁提味，原味呈現蝦肉的Q彈與細嫩牛排！最後絕對不能錯過「爐烤酒香草莓酥派」，一定要把金黃酥脆的派皮沾上草莓醬一起吃，搭配草莓巧克力、香草冰淇淋一起入口超甜蜜。

「爐烤酒香草莓酥派」、「海大蝦與頂級肋眼牛排」。（圖／楊婕安攝）

在滿足味蕾之後，為了延燒甜蜜心情，采采食茶也推出限量對杯以及茶點禮盒，在典雅的禮盒中藏著經典的蜂蜜燕窩黃金糖、土鳳梨酥以及牛軋糖等茶點，蘊含「天長地久」之意，另外手感圓潤厚實的粉色、湛青色罐器還可以當成收納器具，相當實用又可愛。

情人節限量茶點禮盒。（圖／楊婕安攝、品牌提供）

(中時電子報)