新冠肺炎疫情延燒已重創大陸經濟，台灣也遭殃。永豐金首席經濟學家黃蔭基12日發表最新預估，2020年大陸GDP悲觀預估為5.4％、樂觀預估5.6％，而台灣GDP則預估在2.31％至2.41％。

黃蔭基指出，目前永豐金經濟研究室將此次疫情衝擊設定為「暫時衝擊」，會短暫壓抑供需，但不會改變經濟原有趨勢與結構。新冠肺炎疫情恐比SARS嚴重，且政府採取嚴格的封鎖手段，衝擊將落在2020年上半年，第一季影響最深，下半年回升第四季加速。

黃蔭基分析，據專家評估，疫情關鍵期落在去年11月到今年5月，因此，大陸今年第一季經濟嚴重受創，不過，為避免金融市場動盪不排除官方在兩會上會宣布更多政策紅利，人行或將視狀況增加寬鬆力道與供應臨時流動性，另外，現在大陸社會庫存處在歷史較低水準，企業補庫存及政府帶動的基建需求也可望讓經濟在下半年回穩。

至於台灣經濟成長率，永豐金預估2020年將悲觀預估為2.31％、樂觀預估在2.41％。黃蔭基指出，考量現在民眾對於自我保護以及醫療能力增強，加上各國政府積極採取防疫措施，預期武漢肺炎致死率會比2003年SARS的9.6％低；在2003年第三季亞洲各國SARS疫情逐漸獲得控制後，全球股市及經濟成長就回到正常軌道，再加上現今台灣經濟結構與2003年相比相對穩健，預期此次武漢肺炎將屬短期衝擊。

(工商 )