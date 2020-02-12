（圖為國民黨團首席副書記長林奕華受訪情況。圖／林奕華國會辦公室提供）

因新冠肺炎（COVID-19）影響，目前仍有少數滯留大陸無法返國的台灣高三學生，以及台商學校的高三學生可能因此影響三月申請入學的程序。國民黨團首席副書記長林奕華今（12）日表示，有家長陳情，台商子弟為申請入學準備多時，現在能否回台參加各大學四月的招生面試都是問題，另外也有台灣高三學生目前因疫情滯留中國大陸無法回台，家長也擔心若開學前無法回台，不只影響申請入學，可能還會被迫休學。

林奕華表示，目前教育部有針對本學期無法返校就讀的港澳陸大專生啟動「安心就學」方案，保障其就學權益，但「台商學校的高三生」以及「現在仍留大陸回不來的台灣籍高三生」也同樣需要「安心就學」方案。

林奕華說，家長擔心的一則是學習中斷，再來就是無法順利進行申請入學程序，就算完成線上申請，如果不能返台要如何面試？教育部有無配套措施？大學端是否也能技術配合？

林奕華表示，現在沒人能預期疫情控制的情況，所以家長非常焦急，如果滯留大陸的台灣學生不能順利完成高三下學期學業，能申請也不能面試，指考也不能考，等於是耽誤一年。台商學校子弟也是同樣情況，林奕華要求，教育部高教司與國教署、國際司必須盡速協調，提出高中生的安心就學方案和配套，照顧學生權益。

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