新冠肺炎疫情對飯店餐飲業造成重大衝擊，台中飯店業者防疫大作戰，近期爭相推出美食外送或外帶、搶救業績！其中，裕元花園酒店第一階段以外帶服務且經濟實惠的家庭分享餐為主力，推出「星料理」外帶自取合菜組2,580元起，積極搶攻宅經濟。

裕元花園酒店表示，「星料理」合菜組適合小家庭，內含避風塘炒酥海蝦、蟹粉松茸獅子頭等招牌的家常料理，以及老火養生煲湯讓民眾在此特殊時期，能在家享用老火煲湯，提升自我保護力；午、晚餐酒店內同步推出「輕鬆出門享優惠內用超值專案」，凡至喆園鮑魚中餐廳及元膳日本料理鐵板燒消費，即贈內用85折優惠券或外帶8折優惠券（皆不另收服務費），包含單點料理、雙人套餐、四人合菜等多樣選擇供應。

此外，溫莎咖啡廳自助百匯也推出消費即贈「患難見真情！三人同行一人免費」優惠券；即日起至3月31日止，消費方式不限現金、刷卡都能獲得此超值用餐優惠券。

裕元花園酒店表示，除了祭出多樣用餐優惠外，想簡單用餐的民眾可參加玫瑰烘焙坊的全新LINE集點活動，活動期間消費熱食餐點可兌換點數，點數兌換的內容也是酒店內各項招牌熱食，有招牌牛肉麵、青椒牛肉炒飯等，最高可換得燒烤美國肋眼牛排一客，民眾可以趁著防疫期間盡享用餐優惠。

另外，防疫期間為了增加國人旅遊信心，即日起至3/31日止，雙人入住酒店可享2,800元超值優惠，只要打卡「裕元花園酒店」即贈雙人全台必吃十大早餐兩客。

裕元花園酒店還貼心引進醫療偵測用紅外線體溫測量儀，在酒店大門及停車入口處設立體溫量測站，讓內用和外帶的民眾都能獲得全面性的安心。

(工商 )