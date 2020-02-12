國民黨主席補選將於3月7日投票，時間剩不到一個月，為了增強輿論戰，明確對外訴說參選理念與政見，候選人郝龍斌今天公布五位發言人，分別是總發言人江岷欽，以及北市議員戴錫欽、徐巧芯、鍾沛君及南投縣議員張嘉哲。

郝龍斌表示，五位剛好都是不同世代，觀點、歷練、專長各有擅長，且除了江岷欽之外，另外四位都是市議員，民意代表最接地氣，清楚社會脈動，黨主席選舉除了是內部的黨員投票之外，也象徵未來如何爭取社會大眾如何重新支持國民黨，因此貼近民意甚為重要。而這幾位市議員也是當初郝龍斌幫忙協調爭取提名，實質給年輕人機會出來參選並發光發熱。

郝龍斌認為，雖然是國民黨黨內選舉，但也不能閉門造車，因為若能藉由此次黨主席選舉，雙方將重點議題例如兩岸論述等等的價值與立場表述清楚，也可因此喚回一般選民的支持與期待。因此，成立發言人團，個個都是經驗豐富的即戰力，透過各種方式的訪問及發表，讓社會清楚接收這些政見，了解候選人的價值與方向，喚醒對國民黨的好感，進而取得支持。

郝龍斌說，這將會是史上最接地氣的發言人團，國民黨的改革、國民黨的再起、國民黨的新生，都需要重新回到群眾裡，了解民眾最內心最真實的想法，說出來並解決，才有機會重新獲得民眾的認可。

(中時 )