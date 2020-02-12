停靠橫濱港的「鑽石公主號」郵輪新冠肺炎疫情持續惡化，今又新增39名確診病例，累積達174例，其有22名台灣乘客。對此，我國駐日代表謝長廷今日在臉書做出聲明，其中第七點指出目前為止，美國也是尊重日本的處理程序，並無特別動作。對此，國民黨台北市議員王鴻薇批說，謝長廷還扯「美國也沒特別動作，那台灣旅客乾脆向美國大使館求救好了！」

我國駐日代表謝長廷今日在臉書做出七點聲明，他表示，星期一會為此召開專案會議，並成立專案小組聯繫處理，另外，會再研究台灣能否派專機或船隻接回。不過，謝長廷在第七點中強調，該船上美國也有400多人，如果要由自己國家派出專機或專船載回，美國最有可能，他們有400人以上，在橫須賀有基地，技術沒有問題。但目前為止，美國也是尊重日本的處理程序，並無特別動作。台灣可不可能派專機或船隻來載回？回台灣還要不要檢查隔離？需要謹慎研究。

對此，王鴻薇在臉書上回應，看到每天不斷升高的確診病例，真的完全可以想像船上旅客多麼恐慌和無助。然而到目前為止，蔡政府仍然只能讓船上台灣人繼續乾等苦等。

她說駐日代表謝長廷終於上臉書回應，但我左看右看，真的看不到任何具體的回應。她更批「謝長廷有說等於沒說」，更扯的是謝長廷還扯美國也沒特別動作，那台灣旅客乾脆向美國大使館求救好了！

鑽石公主號人數高達3700人，一半以上是日本人，對日本來說，檢疫或隔離確實是滿大的負荷。王鴻薇說，但目前船上台籍旅客只有21位，台灣可以派檢疫官去檢疫台籍旅客，有確診就趕快就醫，無確診者回台隔離。否則晚一天都是重大的身心折磨。

不過，王鴻薇想到，針對留滯武漢的台人第二波包機回來沒有下文，政府歸咎於大陸沒有善意；那麼困在遊輪的台人不能回台，她反問說是否「又推缷到須尊重日本政府」。最後，她認為，不管是沒善意還是講尊重，身陷疫區的台灣人就是回不了家。將心比心，趕快把遊輪台灣人接回來吧！

(中時電子報)