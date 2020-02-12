明道工作室2017年跨足高級訂製護膚保養的新品牌「AUDACE」，由藝人明道經紀人李詩翔擔任負責人與董事長，明道則是掛名「品牌體驗官」，週刊12日報導該品牌L姓女股東管理帳目不清、短少差額達千萬，讓李詩翔憤而提告。而股東之一的小S老公許雅鈞因與L女私交甚篤，除了出言袒護L女，兩人竟還聯手召開股東會，想要拔掉李詩翔的職位。對此，許雅鈞等股東12日下午透過律師反控李詩翔多項罪狀，而李詩翔稍早也再度發表聲明公開回應！

李詩翔在聲明中表示，針對對方聲明中所提這些63％股東因為「鏡週刊報導…某股東L女負責賣貨與收錢…交出數字混亂不清…已對L女提出刑事告訴」等，而竟然代表這些股東指責她怎可透過法律手段糾正公司內部疑似出現帳務不清違法行為這件事，「本人覺得啼笑皆非」。她並強調自己一向信實經營，所有往來有憑有據，原始憑證都在，已經都備妥等公權力來查。也沒有任何經營公司不誠實的紀錄。

●李詩翔聲明全文：

本人奧達士公司董事長李詩翔謹就律達法律事務所葉建廷律師代所謂多數股東所代發之聲明（下稱聲明），回覆如下：

一、 有關聲明裡面說，這些63％股東因為「鏡週刊報導…某股東L女負責賣貨與收錢…交出數字混亂不清…已對L女提出刑事告訴」等，而竟然代表這些股東指責我怎可透過法律手段糾正公司內部疑似出現帳務不清違法行為這件事，本人覺得啼笑皆非。

這意思莫非是：葉律師所代表這63％的股東支持帳目不清的行為，因此不可以加以糾舉，請檢調調查嗎？

如果是這樣的意思，那這些股東不知道對於公司經營的透明公開，採取的是怎樣的立場？實在令我不解。

二、 至於聲明第二、三段指稱本人「涉及數項違反忠實義務…之情事」，更怪。

第一段的意思不是說多數股東不喜歡我追究公司內部涉嫌違法的狀況？怎麼第二段就反過來認為我有涉嫌違法的狀況，又要來指責說「多數股東均不能接受…諸多不法」了？還是，因為我指出有證據涉嫌公司內部不法，所以現在要轉移焦點？我也不解。

三、 本人一向信實經營，所有往來有憑有據，原始憑證都在，已經都備妥等公權力來查。也沒有任何經營公司不誠實的紀錄。

這次不得已提告訴，便是因為本人看到證據顯示公司內控出現失控，本人要進行查帳屢屢受阻撓失敗，因此才本於董事長的忠實義務，委由檢調進行偵查，以免波及股東。

多數股東用聲明如此回覆，如果真的是多數股東的原意，那麼莫非不查帳，不弄清帳目比較符合這些股東的利益？此又一我所不解之事。

四、 無論如何，目前案件已經進入偵查中，我想我們就委由國家的檢察官跟警調人員來調查清楚，把所有證據逐一加以檢視。

我們會全面配合。「偵查不公開」大家都要尊重，就不用再打口水戰了。

(中時 )