民主黨新罕布夏州初選落幕，根據美國有線電視新聞網（CNN）的民調，受訪民主黨選民有高達6成，認為選出一個能夠擊敗川普總統的人選，是當前頭號要務，至於其主張的議題是否與選民期待相符，反而沒那麼重要。

據民調，認為可以贏川普最要緊的選民，超過25％支持38歲的前印第安那州南本德市長布塔朱吉。參議員桑德斯與克羅布夏，各得到2成力挺。前副總統拜登只有14％，參議員華倫10％。

民調發現，只有約3分之1受訪選民認為，他們支持的是能夠帶來有必要變革的候選人，另外3分之1則希望，能選出讓國家團結一心的候選人。「選出一個關心一般民眾的候選人」，遠比前兩者更少；而「尋找一個鬥士」選項，支持度不到1成。

在那些想要帶來改變候選人的選民中，約4成把票投給了桑德斯。最重視候選人能讓國家團結的選民，各有3成把票投給桑德斯與克羅布夏。也就是說，儘管好想贏川普是新罕布夏州民主黨黨員的最大共識，但對於誰才符合能夠勝選的特質，黨員們意見相當分歧。

(中時 )