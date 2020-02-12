目標3月初上櫃的山富旅行社（2743)12日舉辦業績發表會，面對新冠肺炎強襲觀光旅遊業，山富董事長陳國森表示，公司走入資本場後，旅行團將多元化、主題化與優質化，並強化自由行的元件商品與套裝，同時啟動數位轉型計畫，擴大營運動能與企業規模。

受到新冠肺炎疫情衝擊，山富旅遊預估到4月底，營收損失近8,000萬元。不過陳國森表示，旅遊已是需求，疫情終會淡化，山富立足市場超過30年曾歷經金融風暴與SARS，但因開發高端旅遊商品與導入網路資訊系統而安然度過危機，如今危機入市，公司對後市仍審慎樂觀。

山富旅遊成立於1988年，目前實收資本額2.82億元，全台設有15個營業據點、共有504名員工。此次配合上櫃前擬現增發行新股3,800張，其中3,230張將辦理公開承銷，屆時實收資本額將膨脹至3.2億元。

山富2019年自結合併營收51.6億元，年減0.29％。營收下滑主要原因是，山富為提升毛利率而做更精確的銷售規劃。不過，山富2109年前三季毛利率8.2％、營益率1.3％，優於前年同期7.11％、0.28％。稅後淨利0.52億元，年增達85.43％，每股盈餘1.85元，優於前年同期1元。

山富2017至2018年度平均股利分配率約60％，現金股息殖利率平均達4％以上，陳國森表示，山富股利政策是維持股東穩健長期獲利，今年公司營運重點將力拚毛利率持續提升，而在股利發放上，今年殖利率將有機會較往年成長。

山富旅遊主要經營業務涵蓋出境旅遊、入境遊、國旅、高鐵假期代理、企業會議旅遊、客製化企業差旅，以及國際機票與國際訂房。2020年公司兩大業務成長引擎分別為團體旅遊收入，以及國際線機票票務與國際旅館訂房等手續費收入。

為擴大營運動能，山富今年整合虎航和日本新潟縣政府資源，將於3月至10月推出新潟獨家包機共有120個來回航次，此將有助山富降低部份日本旅行團操作成本並以差異化產品集客。另外為擴大自由行市占，山富官網並已串接3大全球機票訂位系統與32家廉航機票訂位系統，以及目的地旅遊體驗平台，藉此提高自由行客群黏著度並擴大爭取商機。

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