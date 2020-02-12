擁有美麗校園、歷史古蹟教堂的東海大學，總是讓畢業校友們心繫夢迴，更是日日期盼母校能夠愈見茁壯，8位金融界的資深校友決定要把思念化為行動，在東海企管系校友黃齊元號召下，共同捐款成立「東海精英智慧金融與行銷講座」，規劃未來舉辦演講、論壇、研究計畫，嘉惠並扶持在校學弟妹。

此次參與捐贈講座的8位東海校友，包括國泰投信董事長張錫（工業工程系）、資誠聯合會計師事務所所長周建宏（物理系）、元大投信董事長劉宗聖（經濟系）、施羅德證券投信董事長巫慧燕（國貿系）、德勤財務顧問總經理范有偉（會計系）、華誠資本董事長楊邦彥（物理系）、摩根富林明投信前總經理高桂卿（企管系）、日本大和證券前總經理江世津（企管系），均是金融界的重量級人士。

這些市場人士彼此原本都熟視、卻不知道對方是東海校友，劉宗聖就說，多因為黃齊元的號召，才有機會為母校作出貢獻。專程主持儀式、宣布講座成立的東海大學董事會董事長吳清邁表示，東海大學的校友資源豐富，校方會更為努力讓校友看到表現。

該講座發起校友黃齊元，畢業自東海企管系，已是市場有名的投資銀行家，近年來對於東海大學捐款無數，成立東海大學智慧轉型中心、提升管理學院產業資源，他本身就是跨領域人才，最新成立智門SMARTGATE自媒體。

黃齊元表示，邀請金融界校友合作捐助母校就是「智創者聯盟」，整合眾人的智慧，發揮改變社會、開創台灣新格局的力量！

FinTech（金融科技）、MarTech（智慧行銷）兩大議題，是「東海精英智慧金融與行銷講座」的核心，東海大學管理學院院長陳鴻基表示，這兩大議題正是東海管理學院結合東海大學智慧轉型中心，最能發揮的跨領域專長，未來會借助產業校友力量，全力推動以AI和智慧轉型為核心的管理教育，帶領台灣企業加速邁向數位化的新時代。

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