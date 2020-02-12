新冠肺炎疫情迅速蔓延全球，彰化銀行指出，為與銀行客戶共渡此次疫情危機，已因應疫情研擬六大紓困方案，以利各項因應措施之推動。

彰銀主管指出，新冠肺炎不僅重創大陸當地經濟與內需市場，與大陸供應鏈關係緊密、高度仰賴大陸觀光客之台灣、南韓、泰國、日本等國之企業，亦深受此次疫情所衝擊，同時，受波及企業之員工則因停工、無薪假進而影響個人還款能力。

彰銀推出六大紓困方案。第一，企業及個金放款戶如有申請展延或延長寬限期等需求者，將盡量提供協助；如有額外資金需求者，將提供彰銀既有對受害企業及個人之協處方案予以協助。

第二，針對小微企業客戶，彰銀現有之「中小企業小額貸款專案」已提供企業簡易申請方案，可協助小微企業快速取得資金，另為進一步協助其減輕繳款壓力，將延長相關貸放年限，並酌予提高相關額度。

第三，針對彰銀薪資轉帳戶，將規劃提供既有放款利率優惠及申請消費性貸款利率優惠等措施，以減輕相關客戶負擔。

第四，針對受創較深的觀光產業，除配合交通部觀光局「振興觀光旅館業及旅館業融資信用保證要點」辦理相關融資外，另將配合交通部「救觀光」及其他交通運輸業等政策辦理補助方案。

第五，彰銀亦將持續關注並配合各級政府所訂定之產業紓困方案，以利受影響產業解決資金調度及營運周轉之問題。

第六，彰銀針對信用卡卡費延後繳款相關事宜目前亦在規劃中。

(工商 )