周華健暌違6年推出新專輯《少年The Younger Me》，將於2月15日台北Legacy、2月16日台中Legacy展開2020「華健少年的奇幻之旅」Live音樂會，近日因新冠肺炎疫情，陸續收到許多粉絲來訊關心，周華健官方臉書日前公告演出將如期進行，因目前為止台灣疫情控制得當，團隊也以安全為優先考量，除了每天追蹤最新疫情，當天也會為歌迷測量額溫、提供酒精消毒。

為了籌備睽違許久的live house演出，周華健今年過年返美與家人度過新年，更特地將吉他運回美國，把握時間加緊練習，更透露有三分之二的曲目由他親自彈奏演出，期望親自彈唱新歌給粉絲聽，此外也明白社會情緒不安，希望舒緩近期大家對於疫情緊張的氣氛外，也希望能和許久不見的歌迷好好聊天。

過去唱過數百場大型演出的周華健，這次推出新專輯，特別期待透過小型演出來和歌迷互動，雖然因疫情攪局，團隊更多次討論演出是否照常舉行，期間陸續收到粉絲來訊，有希望照常演出的、也有希望延期的，5日為退票截止日，根據統計兩場共48張退票，當中不包含港澳地區無法成行的數量，也因此尊重主辦方決定如期進行。

(中時 )