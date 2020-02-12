新冠肺炎個案在國際間持續增加，中央流行疫情指揮中心昨日宣布，自11日起提升新加坡、泰國的旅遊警示分別為2級跟1級；交通部觀光局今日公布旅客參團解約退費原則。

1、 國際疫情及建議等級第一級注意（Watch），民眾應遵守當地的一般預防措施：如泰國，依據國外旅遊定型化契約第13條規定辦理。

2、國際疫情及建議等級第二級警示（Alert），民眾至當地應採取加強防護措施：如新加坡，依據國外旅遊定型化契約第15條規定辦理。

3、如後續有旅遊地因「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情，經中央流行疫情指揮中心提升旅遊疫情建議等級至第三級警告（Warning），民眾避免至當地所有非必要旅遊：依據國外旅遊定型化契約第14條辦理。

旅行品保協會發言人李奇嶽解釋，如果明天要去泰國，但今天說不去，旅行社可依13條規定，先扣除必要費用後再扣團費的50％；如果明天要去發新加坡，但今天說不去，旅行社可依15條規定，扣除必要費用後再扣5％；如果旅遊警示提升到第三級，旅行社可依14條規定，扣除必要費用後，其餘全退；必要費用包含：簽證費、護照費、車票等。

(中時 )