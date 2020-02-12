日本50歲女星鈴木杏樹，曾和天王木村拓哉演出經典日劇《愛情白皮書》，近來爆出不倫戀，被拍到與已婚男演員喜多村綠郎搞婚外情，重創形象，而男方的妻子也首度發聲，直言「不會原諒她」。

鈴木杏樹1998年與醫師結婚，2013年丈夫因病離世，喪夫7年的她，上月被日媒《週刊文春》拍到2度拍到和大1歲的已婚男演員喜多村綠郎約會的照片，兩人開心在海邊，看來相當親密，並被直擊開著高級房車到酒店開房。

據悉，鈴木杏樹與喜多村綠郎是去年10月在京都合演舞台劇認識，喜多村曾不避諱公開表示對鈴木杏樹有好感，但其實他早在2013年就與寶塚歌劇團前成員貴城惠結婚，而鈴木杏樹6日即透過事務所發聲明，對於不倫一事道歉。

據《週刊文春》報導，貴城惠得知老公和鈴木杏樹不倫後大受打擊，最近都吃不下睡不著，變得相當憔悴，現在已住院接受治療，每天得靠打點滴補充營養。而貴城惠入院前曾受訪，哭著表示不敢相信鈴木杏樹勾搭自己老公，不解大家相識一場，對方也結過婚，怎麼會做出這種事，崩潰直呼：「我怎樣都不會原諒她」。

(中時電子報)