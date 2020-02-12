54歲資深藝人董至成2年前赴大陸尋找事業第二春，近日卻碰上新冠肺炎疫情影響，導致大陸官方宣布影視劇全面停拍，只能回台工作，此時又爆出與結婚21年妻子鬧婚變，妻子疑似曖昧兒子的游泳女教練長達7、8年，衰事纏身。

據悉，董至成妻子羅若云開出離婚條件，包括財產平分、兒子共同撫養，還寧可不要贍養費，只求盡速離婚。事後董至成被媒體告知妻子疑似曖昧兒子的女教練小恩，更是當場震驚不已，不相信枕邊人喜歡女T。

最後董至成與妻子透過經紀公司發出3點聲明，確定21年婚姻畫下句點，目前正在處理相關手續。

當年董至成毅然決然赴陸發展，卻傳出西進不順，資深媒體人許聖梅更透露剛開始董至成搬去北京的頭3個月，都在吃吃喝喝，才發現幫他接洽的團隊根本沒幫他介紹工作，都是要他去飯局「讓人家看杉菜爸」。

後來順利接了2部網路劇，卻與董至成想像的狀況差很多，不僅收入與拍電視劇差很大，還被砍價，讓他心酸表示：「台灣演員去大陸賺錢，好像乞丐一樣。」

早前董至成被問及因新冠肺炎疫情回台一事，他表示有被大陸劇組告知若疫情控制住，約4、5月就會開拍，而台灣一些老朋友得知他回來一事，也都很熱情邀約他上節目。

(中時電子報)