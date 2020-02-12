美國正積極說服「五眼聯盟」拒用中國行動通訊設備大廠華為的5G設備。一名美國官員日前透露，華為的設備祕密保留後門，可以祕密進入全球手機網路，竊取機密資訊資訊和個資。該官員指出，華為擁有這祕密能力已超過十年。華為則否認指控。

根據華爾街日報11日報導指出，根據美國法律規定，電信設備商在製造或是向電信營運商販售交換裝置、基地台和天線等硬體時，必須預留合法進入網路的方式，但只有執法人員或營運商的授權管理人員能利用這些「合法的攔截接口」（lawful interception interfaces），且通常需要獲得營運商許可。

但該官員說，華為製造的設備卻無視相關法規的限制，可以在營運商不知情的情況下，秘密地透過「後門」存取網絡。美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）也表示，美方有證據顯示，華為有能力秘密登入世界各地由華為維護與出售的系統，並存取敏感資訊與個資。另一官員則說，華為並未向客戶或相關國安機關披露這些秘密登入行為。

值得注意的是，美國過往一直揚言毋須提供華為威脅國安的證據，而這次主動向盟友披露華為有後門的情報，可說是策略上的急轉彎。

儘管美國不斷警告，英國首相強森一月底還是宣布，有限度讓中國華為參與5G建置。德國目前則尚未作出最後決定，但也傾向給華為開綠燈。

華為強烈否認上述美國最新指控，稱公司從未代表北京政府向其他國家或機構竊取情報與機密，也絕不會做任何有損客戶網絡和個資安全的事。

(中時 )