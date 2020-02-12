因肺炎疫情滯留大陸湖北的台灣人遲遲無法返台，湖北省台辦副主任邢軍志12日表示，列入東方航空運送計劃的979名台胞，名單和具體情況資料早在2月6日就已給台方。這些台胞近85％是臨時來鄂，未滿18歲的少年兒童和60歲以上老人近400人，有近80人為慢性病患者，他們都急於回台灣上班、上學和就醫。東方航空公司和各有關方面早已做好了各項運送準備。但台灣方面一再拖延，迄今仍不同意東航的運送安排，使這些台胞非常失望，深感焦慮。

新華社報導，邢軍志指出，由於台灣當局以種種藉口阻撓拖延東航運送台胞返鄉，近千名需返鄉台胞被迫繼續滯留在湖北各地，省台辦和各地台辦更加重視做好關心照顧工作，保障他們的健康安全和日常生活。這些台胞都有當地台辦的聯繫電話，如果有什麼困難和需求，只要提出來，各地台辦一定會盡力提供協助。

邢軍志說，目前，滯留湖北的台胞都得到很好的照顧。最近幾天，有2名有特殊需求的台胞得到當地台辦及時幫助。一名患有血友病的15歲小台胞，在湖北、河南兩省多地台辦特事特辦接力合作下，拿到了急需藥劑。來自台灣高雄57歲的王先生，身患肺腺癌、腎結石、高血壓等疾病，且做過手術，需要每天吃標靶藥控制病情，在湖北各地交通封閉情況下，省、市、縣台辦兩次接力從武漢購藥送到王先生手中，解決了他的用藥需求。確診感染新冠肺炎的2名在鄂台胞，都在台辦積極協助下得到及時有效醫治。52歲的金先生已由重症轉為康復治療，62歲的江先生經精心醫治病情已穩定。我們欣慰地從深圳市台辦得知，從武漢到深圳發病確診的那位台胞已於12日下午治愈出院。他們都對大陸各方的大力救治和關心照顧深表感謝。

邢軍志介紹，列入東航運送計劃的979名台胞，名單和具體情況資料早在2月6日就已給台方。這些台胞近85％是臨時來鄂，未滿18歲的少年兒童和60歲以上老人近400人，有近80人為慢性病患者，他們都急於回台灣上班、上學和就醫。東方航空公司和各有關方面早已做好了各項運送準備。但台灣方面一再拖延，迄今仍不同意東航的運送安排，使這些台胞非常失望，深感焦慮。

邢軍志說，在鄂台胞返鄉心切，他們呼籲民進黨當局，少些政治操弄，多些人道關懷，盡快同意配合東航的運送安排，讓台胞只有兩個多小時的回家路不再難如上青天。

(旺報 )