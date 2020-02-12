為在疫情肆虐下完成經濟目標，大陸12日中共中央政治局常務委員會召開會議，討論新冠肺炎疫情防控工作。而國務院常務會議也在12日召開，強調做好「六穩」工作，為民營、小微企業紓困提供支持。

大陸央視報導，中共中央政治局常務委員會2月12日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議並發表講話，聽取中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組彙報，分析當前新冠肺炎疫情形勢，研究加強疫情防控工作。

同日，中國國務院總理李克強也主持召開國務院常務會議，會議強調，在加強疫情防控同時，要統籌推進經濟社會發展各項任務，做好「六穩」工作，加強經濟運行調度和調節，及時出台和落實相關政策，維護經濟社會正常運行。

國務院常務會議提到，各地各部門要建立幫扶機制，紓解企業特別是民營、小微企業困難。通過減免國有房產房租、下調貸款利率、完善稅收減免等，給予臨時性支持。

(工商 )