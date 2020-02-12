情人節即將到來，《食尚玩家 歡樂有夠讚》主持人曾國城、詹姆士和來賓李懿也分享如何和另一半過節日。曾國城本周情人節適逢節目錄影，不過平常他就會帶老婆吃大餐，還自曝：「因為錢都是她在管，其實有些浪漫真的做不起來。」但某次結婚周年，他大手筆買了一台自己最想開的車，送給太座開！他搞笑表示：「所以我們比較沒有小情小愛，都是大愛！」

關於節日送禮這件事，詹姆士自承：「金牛座本來就不是很浪漫，送禮物還要去找，我其實不太逛街，所以給錢最快！」以往出國老婆都將行程排滿，早上六點就得起床跑行程，讓他覺得出國比在台灣還累，所以後來夫妻倆溝通，出國有時也可分開行動，不勉強彼此。

詹姆士有感而發地說，人生到這年紀，夫妻在一起，「自在」很重要。不過愛做菜的詹姆士，時常貼心照顧家人的胃，連去加拿大看女兒也天天下廚。早餐剛吃完半小時又開始問女兒要不要吃午餐，做菜做到女兒跟老爸翻臉說：「你可以不要再煮了嗎？」

李懿男友生性木訥，交往頭兩年，男友連她生日也記不得，務實的他今年送李懿生日禮物是行動電源，至於情人節禮物，李懿搞笑回：「怎麼可能！」

(中時 )