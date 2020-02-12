在大陸已經出現了瑞德西韋公司治療新冠肺炎的藥物的仿製藥(又稱學名藥)。博瑞生物醫藥公司2月11日發佈公告稱，公司已於近日成功仿製開發了瑞德西韋原料藥合成技術和制劑技術，並已量產瑞德西韋原料藥，瑞德西韋原廠藥量化生產也正在進行中。

博瑞生物醫藥公司還表示，如果該產品能獲批上市，疫情期間將透過捐贈等方式供應給相關病人。

陸媒已找出這家仿製藥博瑞生物醫藥公司的底細，據啟信寶數據顯示，博瑞生物醫藥（蘇州）股份有限公司成立於2001年10月26日，法定代表人為袁建棟，註冊資本4.1億元(人民幣，下同)，經營範圍為研發大環內脂、多肽、多糖、雜環、唑類、秦類、苯醚類、四環素類化合物等。

融資信息顯示，博瑞醫藥於2019年11月8日成功登陸科創板，此前它經過五輪融資，背後投資方包括紅杉中國、弘暉資本、上海建信資本、元禾控股、國發創投、元生創投、三江資本等。

博瑞醫藥由上海建信創業投資有限公司百分百持股，疑似實際控制人為持股38.64%的方朝陽。啟信寶顯示，方朝陽為高級工程師、高級經濟師，中國建築金屬結構協會副會長，紹興市第七屆人大常委。現任長江精工鋼結構(集團)股份有限公司第五屆董事會董事長，公司部分控股子公司董事長、董事。

博瑞醫藥對外投資6家公司，包括蘇州愛科賽爾生物醫藥有限公司、深圳鵬瑞康醫藥科技有限公司等，都與生物醫藥相關。目前，博瑞醫藥申請有專利281個，是一家以仿製藥見長的企業。

(中時電子報)