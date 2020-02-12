迪麗熱巴在WeTV 熱播陸劇《三生三世枕上書》被楊冪安排相親，只見她百般不願意，竟然狂踩對方雷點，先是讓自己滿臉都是糕點屑屑吃相難看，嚇跑潔癖男，後又讓自己狂醉，逼退厭惡喝酒男，然後忍不住喃喃自語：「你說這姑姑（楊冪飾演的白淺）的口味越發的情奇，她找的這兩個人像是病秧子似的，我都不忍出拳揍他們，所以就隨便框了框，將他們給框走了。」

迪麗熱巴煩惱相親。（WeTV提供）

她與高偉光的「鳳東CP」組合受觀眾喜愛，拍這場相親戲時，高偉光在一旁目睹迪麗熱巴把相親對象嚇跑，並默默來到身後聽她牢騷，網友直呼：「小九心裡只有帝君，帝君快聽到小九的迫降的心吧！」

迪麗熱巴還在微博放上她逼退相親男的影片，直說「像不像被安排相親的你？」引發網友共鳴，超過100萬網友轉發，網友也紛紛留言「想看小九嚇跑帝君！」、「那不相親吧！我們直接去領證！」此外，高偉光飾演的東華帝君性格高冷，劇中出乎意料地調皮施展法術讓迪麗熱巴摔倒，讓熱巴當眾出糗，讓忠實劇迷驚訝他展現不同性格。

(中時 )