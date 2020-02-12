荷蘭警方表示，阿姆斯特丹一棟辦公大樓的郵件收發室，以及東南部城鎮凱爾克拉德（Kerkrade）一家郵件分揀公司，今天上午分別發生疑似郵包炸彈爆炸，但未造成任何傷亡。

荷蘭警方自1月3日起持續調查一連串郵包炸彈案，研判是由同一人所為，先前歹徒鎖定的目標包括旅館、加油站、車庫、房地產仲介商與收帳公司。

(中央社)