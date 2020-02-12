土耳其總統艾爾段今天警告，如果駐敘利亞土軍再遭鎖定攻擊，將不管2018年的索契協議，「火力全開」對敘利亞總統巴夏爾．阿塞德政權的部隊展開回擊。

敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）是反對勢力和反政府武裝團體在長達9年敘利亞衝突中的最後據點。在俄羅斯支援下，巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的部隊1月24日對當地加強攻勢，已造成12名土軍、一名土籍包商喪生。

安卡拉根據2018年9月與莫斯科達成的協議，在伊德利布省附近設有12個軍事觀察哨。土耳其國防部表示，土軍遇襲後，已對為數眾多目標進行報復攻擊，造成約200名敘軍喪命。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）於2018年9月17日達成索契（Sochi）協議，雙方同意在敘利亞政府軍與武裝反對勢力之間建立緩和衝突地帶非軍事區，使激進反對勢力撤出當地，以進一步落實停火，避免伊德利布省爆發更嚴重人道危機。

艾爾段昨天矢言，若大馬士革當局在伊德利布省繼續鎖定土軍進行攻擊，將會付出慘重代價。他今天在執政黨正義發展黨（AKP）國會黨團會議中說：「倘若我軍觀察哨再遭到任何傷害，我宣布我們將不管索契協議，在各地對敘利亞政府軍進行打擊。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，儘管達成索契協議，自當時以來仍有逾1800位平民命喪政府軍和俄羅斯軍隊的攻擊，使得2018年，以及今年1月12日開始的新一輪停火形同具文。

為了收復伊德利布省，敘利亞政府軍最近加強攻勢，並已取得斬獲。艾爾段強調，土耳其決心要讓敘軍於2月底前撤離土軍觀察哨附近地區，為達此一目的，土耳其將「毫不遲疑從陸地、從空中採取必要作為」。

艾爾段指控敘利亞政府軍、俄羅斯和伊朗支持的好戰分子持續在伊德利布省「屠殺」平民。他並表示，「哪裡有土軍流血，那裡就不會有人安全...土耳其將火力全開」、「現階段我們不會對任何人的放肆、激進主義、謀反和挑釁視若無睹」。

艾爾段說，如果阿塞德政權或恐怖組織完全掌控敘利亞，土耳其的安全穩定將受到威脅。他強調，唯有確保敘利亞安全，土耳其才會安全。自2011年以來，土耳其已接納逾370萬敘利亞難民。由於敘利亞政府軍過去一年來對伊德利布省加強攻勢，又有逾170萬敘利亞人逃到土、敘邊境。

(中央社)