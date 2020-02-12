陳錫煌與新西園掌中劇團團長許正宗（右四），是相識已久的好朋友，在成果展開幕式上，他也獻聲念誦賀語送上祝福。（王寶兒攝）

布袋戲國寶大師陳錫煌，長期推動傳統文化傳承，藝生學徒滿天下，在迎來89歲生日之際，集結多位藝生展出師生工藝成果展，戲偶兵器、衣帽、木雕排排陳列，作工精細令人嘆為觀止。陳錫煌表示，近年開設教學工作坊，樂見許多大人牽小孩來攜手學偶戲，不僅讓傳統文化保留在中生代，也在小朋友心中播下布袋戲種子。

除了操偶，陳錫煌也精於製作布袋戲偶道具，他親手裁剪戲偶服裝樣板，讓藝生們能夠依樣畫葫蘆，他指著一頂頂戲偶配戴的軟盔細心解釋，「尪仔帽子很費工，要有耐心，尤其是上面的金蔥線，經過反覆練習才能繡的好看。只要有人肯學，我都可以教。」

參與陳錫煌布袋戲傳習計畫的結業藝生、現任彰藝園掌中劇團第四代團長的陳韋佑，從小在劇團長大，他表示，傳統布袋戲相較於大型野台戲，技術較細膩精巧，「小時候家人會叫我用『看』的方式學戲，但陳錫煌師傅會教導，也會教授工藝，師傅做的服裝、道具樣板都是最符合操偶需求的，去外面買還不見得合用。」

在工藝成果展「輝煌九十．技藝傳承」開幕式上，陳錫煌的一幫藝生也獻上表演，慶祝師傅虛歲90歲生日，戲偶在台上逗趣相互追打，還出現流行語「森氣氣」，逗得陳錫煌呵呵大笑。陳韋佑分享，陳錫煌雖年紀大，但思惟創新，不斷修正傳統布袋戲缺點，對活潑台詞也抱持開放心態，「這就是師父說的創新，要跟上現代觀眾才會買單。」

執導《紅盒子》、貼身記錄陳錫煌十年的紀錄片導演楊力州，今日也來到現場歡慶陳錫煌大壽，他表示，看到眾多藝生齊聚非常感動，「12年前，我第一次看陳錫煌師傅表演，他的操偶技巧爐火純青，但卻只有一排觀眾，過了12年，看到這麼多民間人士、政府都投入傳承，很開心，期間感覺很長，但卻有很多好的改變。」

楊力州表示，《紅盒子》近年陸續於多國戲院播映，片中陳錫煌有段精湛表演，曾被愛丁堡觀眾誤以為是3D動畫，讓他為陳錫煌備感光榮，「在柏林戲院放映時，更看見有觀眾不斷拭淚。他們或許不懂布袋戲，但他們懂為甚麼一位老人要花近90年只做一件事。文化力量就是一場一場演、一個一個教，沒有捷徑。」

「輝煌九十．技藝傳承」於台北偶戲館展出至6月14日。

(中時 )