新冠肺炎疫情嚴峻，衝擊到有「台東綠寶石」之稱的鳳梨釋迦，農委會主委陳吉仲為挽救價格及銷量，明日中午將破天荒獻出電視購物處女秀，登上東森購物47台為鳳梨釋迦直播銷售，盼能在國內不景氣中推廣鳳梨釋迦，為農民化解外銷困境。

由於目前正值鳳梨釋迦的產季，但1月時因新冠肺炎加上農曆春節影響，讓外銷數量大減，如今銷量雖然逐漸回溫，但還是不如往年成績，因此農委會提出三支箭，包含加強外銷補貼力道、開拓東南亞市場、擴大國內市場等。

而陳吉仲首度登電視購物頻道賣釋迦，正是農委會所研擬擴大國內市場政策的一環，此外除鳳梨釋迦，東森購物台也將與農委會合作多種農漁產的銷售，一方面扶植在地小農，另一方面更讓消費者能購買到物美價廉，產地直送的優質農產。

東森購物表示，過去曾多次與全台各地的小農合作，包含新竹桶柑曾賣出36萬顆，雲林高麗菜在40分鐘內熱銷1.7萬顆，高雄美濃的北蕉也曾締造33分鐘完消12噸的紀錄。本次直播拍賣的是外銷等級的A果規格，具備紮實果肉、皮薄肉多與香甜等特色。

農糧署長胡忠一坦言，受到新冠肺炎疫情影響，大陸當地開工延後，造成目前外銷至陸的鳳梨釋迦僅有7成，因此主委盼能藉由電視購物平台，多加推銷台灣農產，讓更多人知道台東鳳梨釋迦的美味。

釋迦農王俊雄則表示，以往鳳梨釋迦的價格在農曆年前達高峰，年後開始下跌，但今年銷陸的鳳梨釋迦價格與去年同期相比不佳，每台斤僅35元，此時主委願意上電視台幫忙推銷，對台灣農業來說當然也是好事一樁。

(中時 )