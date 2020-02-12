據大陸《新華社》報導，大陸國家主席、中共中央總書記習近平12日召開中共中央政治局常委會會議，分析當前新冠肺炎疫情形勢，研究加強疫情防控工作。這是習近平自今年春節年初一首次針對疫情召開政治局常委會後，不到20天內第3次召開針對新冠肺炎的黨中央最高決策會議。

《新華社》官方微博《新華視點》報導稱，習近平2月12日主持召開中共中央政治局常委會會議，分析當前新冠肺炎疫情形勢，研究加強疫情防控工作。據悉，這是習近平自今年春節以來，20天之內召開的第3次針對疫情的政治局常委會議。

習近平首先是破天荒地在1月25日春節農曆正月初一召開中共中央政治局常委會的防疫工作會議，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員。會議決定，直接由黨中央派出指導組到湖北等疫情嚴重地區，推動有關地方全面加強防控一線工作。

習近平第2次召開政治局常委會是在2月3日，距首次疫情防控會議只有10天，當時新冠肺炎疫情正在快速擴大。習近平在這次會議中研究加強新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，並發表講話。他指出，做好疫情防控工作，直接關係人民生命安全和身體健康，直接關係經濟社會大局穩定，也事關國家對外開放。

習近平第3次研究疫情防控的政治局常委會議距上次僅9天，大約從春節以來，大約每周一次針對疫情防控召開政治局常委會議。

(中時電子報)