台北市中山區晚間傳出火警，消防局7點55分獲報，松江路巷內民宅3樓起火，濃煙火光直竄天際，消防隊立即趕往灌救，現場是5層樓建築物，於3樓燃燒，警消迅速控制火勢，初步了解無人受困待援，詳細起火原因尚待調查。

北市松江路民宅火警火光直竄天際。（讀者提供/吳家詮傳真）

北市松江路184巷1棟公寓12日晚間突然冒出火煙，警消獲報到現場搶救，20分鐘內撲滅火勢，起火點初判在客廳，面積約3坪，無人員傷亡，消防隊員並將樓上住戶疏散。（張鎧乙攝）

北市松江路184巷1棟公寓12日晚間突然冒出火煙，警消獲報到現場搶救，20分鐘內撲滅火勢，起火點初判在客廳，面積約3坪，無人員傷亡，消防隊員並將樓上住戶疏散。（張鎧乙攝）

警消獲報到現場搶救，20分鐘內撲滅火勢，起火點初判在客廳，面積約3坪，無人員傷亡，消防隊員並將樓上住戶疏散。

(中時 )