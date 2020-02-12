北市松江路民宅火警 火光直竄天際 20:172020/02/12 中時 胡欣男 、 張鎧乙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市松江路民宅12日晚間火警。（翻攝畫面／胡欣男台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市中山區晚間傳出火警，消防局7點55分獲報，松江路巷內民宅3樓起火，濃煙火光直竄天際，消防隊立即趕往灌救，現場是5層樓建築物，於3樓燃燒，警消迅速控制火勢，初步了解無人受困待援，詳細起火原因尚待調查。 北市松江路民宅火警火光直竄天際。（讀者提供/吳家詮傳真） 北市松江路184巷1棟公寓12日晚間突然冒出火煙，警消獲報到現場搶救，20分鐘內撲滅火勢，起火點初判在客廳，面積約3坪，無人員傷亡，消防隊員並將樓上住戶疏散。（張鎧乙攝） 北市松江路184巷1棟公寓12日晚間突然冒出火煙，警消獲報到現場搶救，20分鐘內撲滅火勢，起火點初判在客廳，面積約3坪，無人員傷亡，消防隊員並將樓上住戶疏散。（張鎧乙攝） 警消獲報到現場搶救，20分鐘內撲滅火勢，起火點初判在客廳，面積約3坪，無人員傷亡，消防隊員並將樓上住戶疏散。 (中時 ) #臺北市 #民宅 #天際 #火警 #松江路 #警消 也許您會感興趣 推薦閱讀 與女友酒後口角 男墜樓奇蹟獲救 13:192020/02/10 社會 大寮民宅深夜爆炸起火 警消不排除縱火 13:202020/02/10 社會 花蓮知名「佳興冰果室」傳火警 店內多人受傷 13:022020/02/10 社會 高調擁槍被盯上 桃園民宅藏地下兵工廠 13:212020/02/10 社會 竹南舊有垃圾掩埋場火警 07:012020/02/11 社會 苗栗竹南垃圾掩埋場大火 延燒5公頃 09:022020/02/11 社會 竹南鎮垃圾掩埋場火警 預計晚間完全撲滅 17:152020/02/11 社會 廣州深圳 可徵用民宅防控疫情 19:052020/02/11 兩岸 香奈兒衣覽無遺 巴黎天際線 04:102020/02/12 時尚消費 彰化塑膠工廠大火 大量塑膠燃燒黑煙直竄天際 18:332020/02/12 社會 社會熱門新聞 大漢達達壞事做絕 4幫眾收押禁見 董事長被關精神病院10天 三發地產驚爆爭產 - 社會 愛愛一半偷拔套 女友嬌喘回一句臉綠爆 - 社會 寶瓶星號乘客趴趴走 花蓮運動中心封館防疫 - 社會 清純女無辜成「淫海熱搜」 天菜男爽「射後不理」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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