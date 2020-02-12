疫情在全球持續的新狀肺炎（台灣稱武漢肺炎，COVID-19），曾被指出病毒是由蝙蝠傳播，而世界衛生組織WHO在11日的推特更表示，新狀肺炎極有可能是由菊頭蝠科所傳播。雖然中間宿主尚不明朗，但研判是大陸民眾食用「野味」所傳染。比對2003年的SARS，就是由果子狸進行傳播，但沒想到在肺炎高峰期，武漢兒童圖書竟在內文寫道「果子狸全身都是寶」，宣揚野味好吃，出版社發現後緊急下架。

肺炎疫情研判就是民眾誤食野味而染上病毒，沒想到竟有童書在內文提到，同為野味病毒帶原者的「果子狸」肉很好吃，民眾發現後相當震驚。據《香港01》報導，有民眾發現，在武漢大學出版社2015年6月出版的兒童圖書《動物小百科》中，「果子狸」一文寫道「果子狸全身都是寶，它們的肉可以吃，是我國歷史悠久的『山珍』。它們的脂肪是化妝品生產中難得的高級原料，可以醫治燙傷，皮毛可做皮手套，尾毛和針毛可製成毛筆和畫筆。」

事情曝光後在大陸網上引起巨大爭議，網友痛批內文提供不當資訊，沒想到沒記起當年SARS的教訓，還灌輸兒童「吃野味」的觀念。網友建議出版社應該標示清楚，果子狸已列入「世界自然保護聯盟瀕臨物種紅色名錄」，是人類的好朋友，但同時也是病毒的主要傳播渠道，不應食用。

至於武漢大學出版社則在11日做出回應，表示已在第一時間，通知全國各通路下架該書，其他相關事宜正在繼續調查處理中。

(中時電子報)