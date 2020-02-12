新冠肺炎疫情升溫，除了口罩缺貨，網路上竟又傳出衛生紙將缺貨，形成「衛生紙之亂」，調查局台北市調處12日將散布衛生紙缺貨假訊息的某貿易商的陳姓員工約談到案，偵訊後將他請回，由於衛生紙不是徵用物資，也沒有哄抬的事證，調查局將移轉警方依《社會秩序維護法》移送裁罰。

調查局同時已經掌握6名網友在臉書散布衛生紙、尿布假訊息，將在近日陸續續談。

調查局資安處是日前在網路清查假訊息，發現「因武漢肺炎船運公司不靠港，亞洲航線將全面停擺，紙廠及衛生棉無漿可用將缺貨，建議儘速囤貨」等訊息，循線發現台灣某貿易公司的陳姓員工散布這些訊息，且這家貿易公司也經營紙漿業務，於是由台北市調處將陳男約談到案，並追查是否藉機哄抬。

據悉，陳男到案後，坦承散布衛生紙相關的假消息，但否認哄抬，表示是轉發自其他網友。由於衛生紙並不是防疫徵用物資，也沒有陳男哄抬的事證，因此移轉警方依違反《社會秩序維護法》移送裁罰，並繼續追查其他轉傳的網友。

(中時 )