相較於教學醫院裡忙著論文和升等的教授們，和學長共同開業的呂英志，有較多自己的時間。但他絲毫不浪費，幾乎每天按「課表」運動，跑步、騎車，再加高強度間歇訓練，練出結結實實的6塊腹肌。

知道自己要登上封面，莊京憲耳鼻喉科診所醫師呂英志反覆強調「我是小小開業醫，不好意思和院長與教授們一起上封面啦。」其實毋須謙虛，因為論起運動的毅力和自我要求，他絕對有資格驕傲。今年49歲，體能年齡卻只有20歲，等於足足逆齡近30歲。

一見面，呂英志先遞上他整理好的運動履歷，從2009年開始挑戰三鐵，到2017年取得IRONMAN認證教練資格，每年逐步精進，自我要求相當嚴格；再檢視他的運動行程，每週運動6天，每天大約1小時，其中3天是跑步、騎車等有氧運動，另外3天則是高強度間歇訓練，主要是徒手重訓，長期把體脂肪率維持在20%以下。

這洋洋灑灑的清單，真不是一般人做得到。就連採訪當天，上午看診時間結束，他也馬上接軌已排定的運動，時間運用得精實，卻還是一直說：「比我厲害的人還很多。」

呂英志大一加入台大醫學系橄欖球系隊，大四擔任隊長，自此運動幾乎沒斷過。畢業後因為打籃球手脫臼改為游泳健身，接著在學長介紹下投入三鐵運動。

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(中時電子報)