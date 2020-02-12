南韓海軍12日表示，暫時決定不派海軍陸戰隊參加2月底在泰國舉行的「金色眼鏡蛇」聯合演習，僅派指揮官和參謀等30多人參演。

韓聯社報導，軍方原本計劃派遣470多名兵力參演，但受新冠肺炎疫情擴散影響，參加人員縮減至30多名。軍方計劃根據疫情擴散情況，在參演人員出境前最終決定派遣人數。

海軍表示，出於對疫情擴散和南韓官兵安全的考慮而決定縮減派遣人員，並將針對參加指揮所演習的人員做好疫情防控嚴密部署防疫工作，並同泰國方面緊密協作。

「金色眼鏡蛇」軍演由美軍太平洋司令部和泰國聯合軍司令部共同主辦，1982年起每年實施多國維和軍演。其主要演練目標是向發生武力紛爭的地區投入多國維和部隊，平息戰亂、恢復穩定。南韓海軍陸戰隊2010年起參演。今年的演習從2月25日開始截至3月6日，共有南韓、美國、泰國、中國、日本等9個國家參加。韓軍原計劃派遣1艘搭載兵力和戰備的登陸艦於15日左右啟航準備參演。參演人員縮減後將通過民航機輸送兵力。

(中時 )