108學年HBL高中籃球甲級聯賽8強賽前4天打完，目前還沒有球隊篤定收下4強門票，衛冕軍能仁家商今晚迎戰高苑工商，首節就陷入落後，下半場才超前分數，最終72比64逆轉勝，維持8強賽階段不敗金身。

能仁教頭李正豪指出，球隊開局落後主要是心態上有點鬆散，打起來有點無力，球隊12強複賽在高雄曾輸給高苑、中斷跨季22連勝，回到台北主場，鼓勵球員當然不能再輸。

此役能仁游艾喆、史魯齊各攻下全隊最高19分，游艾喆並拉下11籃板，王凱裕贊助15分、11籃板；高苑以先發後衛王禹承22分最高，中鋒吳忠宏17分。

泰山劉丞勳（右）8強賽階段場場得分、籃板「雙十」，好表現有目共睹。（陳怡誠攝）

稍早泰山高中81比63擊退青年高中，收下8強賽第3勝（1敗），僅次於4勝0敗的能仁家商，泰山高二前鋒劉丞勳，斬獲19分、17籃板，隊友挹注蔡宸綱16分、8籃板，青年則以前鋒高偉綸15分最高。

8強賽階段維持高檔表現的劉丞勳，目前4場比賽平均22.5分、13.5籃板，成為泰山高中穩定的戰力，今天比賽第3節還上演了雙手灌籃美技，賽後表示自己這階段打的較自在，數據也比較精彩，泰山教頭廖文彬表示，隊上每個球員都有自己的菜單要提昇表現，上一階段他給劉丞勳的任務是策應，也想多培養球隊更多戰力，8強賽讓劉丞勳在進攻端發揮更多，不過腳步細膩度還待加強。

HBL 8強賽前4天打完，能仁家商4勝單獨領先，泰山高中3勝1敗居次，南山高中、東山高中、光復高中及南湖高中2勝2敗，高苑工商1勝3敗，青年高中4敗，大會明天休兵一天，後天繼續後三天賽程。

(中時 )