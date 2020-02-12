大小S與范瑋琪是情同姐妹的好閨密，然而近日這三人卻風波不斷，大S老公汪小菲經營的S Hotel旗下員工開始放無薪假，傳出有四名員工遭資遣、小S老公許雅鈞與明道經紀人合夥鬧翻、范瑋琪表示在高雄氣爆捐300萬，老公黑人釋出捐款證明，改口說是花蓮地震200萬捐款單據，也引起網友撻伐。

小S老公許雅鈞與明道經紀人爆出合夥糾紛。（中時資料照）

星座魔女鄭嘉琳建議大S要讓老公自己處理比較好;小S則是要謹慎發言;范瑋琪則是短期影響，以後發言也要謹慎。（摘自鄭嘉琳臉書）

姓名學江紘均老師表示，大小S和范瑋琪皆是流年不順，其中大小S的姓名中都有熙字，心情方面較易急躁不安，也易口直心快，而得罪人。范瑋琪則屬龍用雙王，主觀意識太強，不善變通，藏口易口直心快，易吃力不討好。

塔羅牌老師小孟認為大S上半年會較辛苦;小S 1月易發生無妄之災或錢財被劫走;范瑋琪則是淡淡過生活就能躲過風波。（大鴻經紀提供）

星座魔女鄭嘉琳表示，大S因老公的事情則多少影響家庭，最好別介入讓老公自己處理比較好，以免影響夫妻感情；小S感覺好壞影響都有，可能要更謹慎發言，以免影響收入；范瑋琪基本上應該也屬短期影響，工作多少會有波折，但應該不會太久，還是會有人找她唱歌。不過以後發言也要謹慎，不然夫妻感情也會有損傷。

范瑋琪失言風波不斷。（中時資料照）

塔羅牌老師小孟老師則指出，大S天秤座今年上半年運勢欠佳尤其金錢方面要留意，特別是3月至8月這段時間會非常辛苦，只要撐過八月，9月之後就會好轉，同時上半年也要留意有破財危機。

姓名學江紘均老師表示，大小S和范瑋琪皆是流年不順。（中時資料照）

小S屬雙子座，今年運勢轉弱，2020年1月開始凶星較多，容易發生無妄之災或錢財被劫走，加上屬馬的她，偏沖太歲2020年人紅是非多。他幫小S抽到戀人牌逆位，牌面顯示會被另一半運勢影響，導致自己運勢也下滑。不過不用擔心，雙子座2020年7月後運勢攀升，好運不斷。

范瑋琪屬雙魚座，2020年容易心直口快，人際運勢轉弱，好在她屬龍拉了她一把，加上老師幫她抽到塔羅牌為愚人牌，象徵她很像稚氣小孩，只要在三個月內不再發表任何文章，淡淡過生活就能躲過風波。

(中時 )