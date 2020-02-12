新冠肺炎重創零售百貨業，國內百貨業也開出裁減人力第一個震撼彈，微風集團傳出將資遣近3成人力，將有百人以上受影響。對此，微風集團回應，此為依例年度進行內部人力組織調整，等於是認了有裁員一事，微風是否會啟動百貨業裁員連鎖效應，後續值得關注。

早先在微風集團尾牙上，微風董事長廖鎮漢對2019年全年營收成功達到305億元，相當滿意，甚至對員工打出120分的分數，並大手筆宣布員工年終2.5個月起，最高可達7個月；沒想到才事隔一個月就風雲變色，啟動縮減人力計畫，令外界大感意外。

新冠肺炎疫情衝擊百貨業？微風集團驚傳將裁員3成。（圖／報系資料照）

還記得廖鎮漢當時談到今年景氣指出，「2020是變化多端的一年，就看大家有沒有準備，機會是給準備好的人。」似乎也印證新冠肺炎在全球的暴風肆虐，殺得各產業措手不及。

微風廣場今年進入第19年，近年展店積極，除了本店之外，2014年首度插旗北市信義區開出微風松高，隔年開出微風信義，去年初更是大張旗鼓開出微風南山，6年來一口氣開出8個據點，且全數位於台北市，並積極布局自營餐廳與多家醫院美食廣場。

新冠肺炎衝擊百貨業，微風裁員逾百人稱例行調整。（圖／報系資料照）

微風集團由廖鎮漢一手打造，自第一家百貨店面「微風廣場」於2001年10月開幕，到去年1月「微風南山」開幕，成為信義計劃區人潮新焦點，未來還有「微風南港」預計加入。事實上，微風近年來展店相當快速，儘管展店速度快，但承受高額租金也令其獲利狀況一向受到同業和外界的質疑。

百貨業者分析，微風一大營運強項就是餐飲，新冠肺炎疫情造成的衝擊應該不小，但若此波裁員規模高達3成，令人驚訝。對於微風集團傳出大幅資遣近3成人力，台北市勞動局主秘劉家鴻表示，目前未收到大量解僱通報、資遣通報，也沒有收到員工申訴。

根據勞動局資料顯示，截至去年11月止，微風集團勞保人數為245人，劉家鴻表示，目前未收到任何員工申訴，以及業者大量解僱通報與資遣通報，但會緊盯微風廣場後續發展。

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(中時電子報)