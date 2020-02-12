菲律賓在日前聲稱因防疫需要禁止台灣人入境，其行政與外交部門前後反反覆覆的做法引起台灣朝野的不滿。立委王定宇在臉書上分享了一段外媒CNN報導菲律賓國會聽證會上有關禁止台灣人入境的對話，他並且指出，這段問答非常有趣，菲國會議員很壞，在質詢時根本是逼菲律賓政府官員承認是因為媚共政治因素，而不是防疫需要。

這段在CNN播出的影片中，菲國會議員詢問「既然新加坡的病例比台灣多，為何禁台灣入境，卻沒有禁新加坡？」讓菲國的衛生官員一時語塞而無法回話。

CNN直播的影片很長，有關台灣的對話如下：

國會議員：請問台灣確診病例有幾例？

菲律賓衛生官員：18例。

國會議員問：請問新加坡確診幾例？

菲律賓衛生官員答：43例。

國會議員再問：那可以告訴我，為什麼禁台灣，不禁新加坡？

菲律賓衛生官員答：........

王定宇在臉書上還表示，影片感謝菲律賓台僑吳先生提供。（CNN直播：菲律賓國會委員會就肺炎防疫進行聽證會的01:56:36秒處）

(中時電子報)