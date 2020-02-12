資深演員張嘉年（太保）在電影《叔．叔》中和香港演員袁富華談遲暮同志之戀，有幾場男男肉體相貼的激情戲，太保12日受訪稱情慾戲不難演，拍攝時沒有先排練，來了就直接拍，導演楊曜愷也幾乎沒要求NG，太保笑說：「也有人問我要kiss怎麼辦？我想說不喇舌就可以。」

這是太保首次挑戰演出同志，起初拿到劇本也思考了半年，就怕自己無法勝任，不過他老婆看完劇本就極力推薦他去拍，兒女看了則質問他說：「你以往都演古靈精怪的角色，行不行啊？」之後電影在各影展有斬獲，12日太保也順利入圍本屆香港電影金像獎準影帝。

其實在香港電影金像獎公布入圍名單之前，太保就獲香港電影評論學會「最佳男演員」肯定，3月5日要去香港領獎，也聽過業界給予這次演出的好評，加上香港一些老演員戰友，看完片後驚訝到「眼鏡掉滿地」，自己心裡就對入圍金像獎有底，「我連同志都做了，還有什麼角色不能演。」50年演員路又更上一階。

提到新冠肺炎入侵香港，香港出生的太保感嘆說：「當然我有很多香港朋友，希望疫情趕快結束，台灣還是福地啊！現在全東南亞就剩台灣最安全了，疫情蠻嚴重的，大家不要太自私出門趴趴走，應該很快就結束了。」電影27日在台上映。

(中時 )