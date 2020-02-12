曾與胡瓜2度入圍金鐘益智及實境節目主持人獎的葉欣眉（瑪莉亞），近日上《女人我最大》時透露意外入住有新冠肺炎病例的新加坡飯店。她表示初三到新加坡表演，要出發的前一天新加坡就已經出現了一個新冠肺炎病例，「27號到新加坡入住，28號收到飯店通知，有一位在22號入住的旅客，在24號離開後，27日確診！」飯店便調出監視器，把旅客行經的地方完全消毒，出入口也設置體溫，「這對我來說是個驚魂記，出發前很小心注意，也自備口罩，彩排勤消毒，防不勝防。」

葉欣眉以防萬一，還跟髮型設計師朋友拿染劑專用口罩。（圖／張雅琪攝）

2月6日開始實施口罩實名制，口罩變得供不應求，她表示因姊姊是藥師自己開藥局，平時就有備用庫存，她預防萬一，還跑去找髮廊的朋友拿染劑專用口罩，「髮型師使用的染劑很毒，聞起來也很不舒服，專用口罩能夠防護，只是戴起來真的頗悶的。」她表示現在是非常時期，就是多一點防護，「坊間有一種方式是口罩外面多一層布口罩，布口罩還能清洗重覆使用多用兩天，不然一般口罩用一次就得丟了。」

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