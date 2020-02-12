新冠肺炎（COVLD-19）疫情持續延燒，人心惶惶，目前中國確診人數已突破4萬例，死亡人數也破千人。非常時期，中國民眾都會避免接觸陌生人，避免感染新冠肺炎，但武漢有1名外賣小哥，自告奮勇將一名胃疼的病人送到醫院，沒想到該病人竟確診新冠肺炎病逝。病人的妻子非常擔心外賣小哥被感染，著急地發朋友圈尋找外賣小哥。

綜合陸媒報導，病患妻子楊女士表示，她的丈夫長期因胃病困擾，病發當天只有胃痛，「捂著腹部，一路上都沒有咳嗽，一聲都沒有。」當時遇上了熱心的外賣小哥，願意幫忙將丈夫送往醫院。但沒想到經醫院檢查，丈夫竟罹患新冠肺炎，除了全家人會感染外，連熱心的外送小哥也會有危險，楊女趕緊發朋友圈，希望能找到這名外送小哥，提醒他到醫院檢查，「我們真的不知道是肺炎，一直以為是胃病，不然我們也不會讓小哥幫忙啊，肯定叫120了！」

（圖／翻攝楚天都市報）

事後，外賣小哥看到發文，主動報警申請隔離，「警察很重視，馬上聯繫社區，給我安排了隔離點，還給我家人送去了八寶粥等應急物資，讓他們在家裏隔離，不要出門。」他也分享當天情景，「我是自己主動詢問送病人去醫院，看到他們兩個人扶著病人很吃力，主動去問，是不是感染了，發不發熱，他們說胃病犯了，不發熱，我讓他坐上車，一路推著去醫院了。」

有網友質疑，家屬是否隱瞞病情，但外賣小哥出面幫忙說話，「還記得，往生的病患生前，整個身子一直地往後仰，面部朝著天空喘氣，好像呼吸不過來，一旁家屬完全沒有迴避。」得知病人去世，他也相當痛心。

而外送小哥所在的外賣平台也表示，外賣小哥幫人所急，公司會給予充分獎勵，並對他的損失足額補貼。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)