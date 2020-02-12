黃姓男子等人劫天珠殺害珠寶商案 ，警方追回遭搶的西藏天珠。（資料照片／張妍溱台中傳真）

台中市在2019年11月發生駭人聽聞的劫天珠殺人案，黃男向張姓珠寶藝品商借用高價天珠，因經商失敗，竟私將天珠出售，而張卻一再追討，黃男起殺機涉嫌指使李男等人以購買天珠誘約出張男，將他刺死，並強取一批總價新台幣上千萬元的天珠。台中地檢署12日依強盜殺人等罪起訴黃姓主嫌等7人。

起訴書指出，40歲黃男因天珠而認識張姓藝品商人，張男還出借高價的「天地眼中眼」天珠給黃男配戴。黃男到大陸經商失利，將天珠出售獲人民幣38萬元，黃男返台後，張男追討天珠未果，又聽說黃男已將天珠出售，對外指稱他才是「天地眼中眼」所有人，引發黃男不滿。

黃男欠下不少債務，涉嫌勾結急需款項的26歲李男，透過邱姓友人，再找來李、洪及黃等同夥人，計畫綁走張男殺害埋屍，再搶他隨身攜帶的天珠販售。黃男並以手機傳張男照片等資料給李男，指示準備圓鍬、手套及童軍繩等物品，又告知已找好太平山區、望高竂等處作為埋屍地點。

隨後，李男等人以購買天珠為由，誘騙張男到北屯區1家茶館的停車場見面，主嫌黃男、洪男因故未能到場，張男抵達停車場後，由李男、張男等人出手毆打，並持折疊刀刺殺張的頭頸部32刀，並將重傷的張男帶上車，謀議載抵埋屍地點，再取出張男攜帶價值1042萬元的14顆天珠。

案經路人發現報警，警循線追查在霧峰山區逮捕李男等人，並將張男送醫急救，張男因傷重不治，警方循線逮捕幕後黃姓主嫌。黃男否認主使犯案，辯稱一切都是開玩笑，台中地檢署檢察官依同夥指證，認定黃男涉嫌重大，依強盜殺人等罪起訴黃等7人。

(中時 )